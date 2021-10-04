ЦИК зарегистрировал 60 депутатов, победивших на выборах в Госдуму

Центризбирком России зарегистрировал депутатов Госдумы, которые были избраны по федеральному избирательному округу. Речь идет о 60 человек.

«Зарегистрировать депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 60 человек», — сказано в постановлении, которое было принято на заседании Центральной избирательной комиссии. Его процитировало РИА «Новости».

ЦИК постановил выдать парламентариям удостоверения об избрании. Среди зарегистрированных депутатов — 54 кандидата от партии «Единая Россия». В частности, это заместитель министра труда РФ Ольга Баталина и член Общественной палаты РФ Мария Бутина. От ЛДПР в Думу прошел глава комитета по спорту в нижней палате парламента седьмого созыва Борис Пайкин, еще три депутата зарегистрированы от КПРФ, два — от партии «Новые люди».

На заседании ЦИК передал еще три вакантных мандата КПРФ, два — «Новым людям», один — ЛДПР.

По данным Центризбиркома, «Единая Россия» всего получила 324 мандата, КПРФ — 57, партии «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия роста» — по одному, а самовыдвиженцы — пять. Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. Первое заседание нижней палаты парламента восьмого созыва пройдет 12 октября.