Президент Владимир Путин подписал указ о созыве VIII Государственной думы. Первое заседание состоится 12 октября, начало в 10:00.

Указ президента был опубликован сегодня на официальном портале правовых актов. Он вступает в силу со дня подписания.

Еще одним указом глава государства освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребенка, которую она занимала с 2016 года. Теперь экс-омбудсмен будет работать депутатом Госдумы и курировать вопросы семьи.

Кузнецова входила в пятерку предвыборного списка «Единой России». Остальные лидеры решили отказаться от своих мандатов. Среди них глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главврач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, а также сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

По данным ЦИК РФ, по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 места, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

По одномандатным округам прошли пять самовыдвиженцев и по одному представителю Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы».