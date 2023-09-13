Власть 13 сентября 2023, 15:55 ЦИК назвал число кандидатов, которых избрали на выборах в России Глава ЦИК Памфилова: почти 29 тысяч кандидатов избрали в рамках ЕДГ РИА «Новости»

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Итогом прошедшего Единого дня голосования (ЕДГ) в России стало избрание почти 29 тысяч кандидатов от 13 политических партий. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова, сообщил ТАСС.

«По результатам были избраны почти 29 тысяч кандидатов от 13 партий из 20 сумевших зарегистрировать кандидатов», — сообщила она.

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Памфилова добавила, что из 12 300 кандидатов посты получили 2700 самовыдвиженцев.

«Получается, что, в принципе, это более 20%», — уточнила глава ЦИК.

Такие результаты она назвала хорошим процентом. По ее мнению, самодвиженцам по ряду причин приходится сложнее, чем представителям партий.

Также глава Центризбиркома озвучила число людей, которые являлись наблюдателями на выборах. Их было 182 796. Это свыше 80% от общего числа заявленных наблюдателей, отметила Памфилова.

Ранее стало известно, что 15 сентября Мособлдума во время внеочередного заседания рассмотрит кандидатуры обновленного состава правительства Московской области. Их представит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.