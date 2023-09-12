12 сентября 2023, 19:06
Кандидатуры обновленного состава правительства Подмосковья рассмотрят в Мособлдуме 15 сентября
Мособлдума рассмотрит кандидатуры обновленного состава правительства Подмосковья на внеочередном заседании 15 сентября. Претендентов представит губернатор региона Андрей Воробьев.
«Для согласования кандидатур в ходе заседания пройдет голосование. Согласованной для назначения на должность считается кандидатура, набравшая большинство голосов от установленного числа депутатов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Также спикер регионального парламента добавил, что главным вопросом станет выбор кандидатур на должность вице-губернаторов и заместителей председателя правительства Подмосковья.
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Мособлдума
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