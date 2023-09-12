Подмосковье 12 сентября 2023, 19:06 Кандидатуры обновленного состава правительства Подмосковья рассмотрят в Мособлдуме 15 сентября Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Мособлдума рассмотрит кандидатуры обновленного состава правительства Подмосковья на внеочередном заседании 15 сентября. Претендентов представит губернатор региона Андрей Воробьев.

«Для согласования кандидатур в ходе заседания пройдет голосование. Согласованной для назначения на должность считается кандидатура, набравшая большинство голосов от установленного числа депутатов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

Также спикер регионального парламента добавил, что главным вопросом станет выбор кандидатур на должность вице-губернаторов и заместителей председателя правительства Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».