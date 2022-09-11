ЦИК озвучил первые результаты региональных выборов | 360°

Власть 11 сентября 2022, 18:06 Поделиться Telegram

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Viber ЦИК озвучил первые результаты региональных выборов ЦИК показал первые результаты выборов в российских регионах РИА «Новости»

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Центризбирком России предоставил первые данные региональных выборов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Временно исполняющий обязанности главы Томской области Владимир Мазур («Единая Россия») лидирует на выборах губернатора региона с 80,4% голосов после обработки 2,22% протоколов.

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Следом за ним идут депутат Томской облдумы Галина Немцева («Справедливая Россия») — 8,05%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) — 6,00% и юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,55%.

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Глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия») на выборах руководителя республики получил 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов. У Виктора Малышенко (КПРФ) — 7,73%, у Сергея Дороша (ЛДПР) — 3,12% и Семена Матхеева («Новые люди») — 2,19%.

Партия «Единая Россия» набрала 48,54% голосов избирателей по результатам обработки 16,55% бюллетеней на выборах депутатов Сахалинской областной думы. Следом идут КПРФ — 13,18%, ЛДПР — 10,15%, «Новые люди» — 8,29%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,85%, Российская партия свободы и справедливости — 2,02% и «Коммунисты России» — 1,49%.

Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах.

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