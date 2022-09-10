Более 500 избирательных участков открылись в Подмосковье во второй день голосования | 360°

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Более 500 избирательных участков открылись в Подмосковье во второй день голосования

Избирком Подмосковья: более 500 избирательных участков заработали в области

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Более 500 избирательных участков заработали в Московской области во второй день голосования. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

«В 8:00 открылось 515 избирательных участков. До конца дня проголосовать можно на дополнительных выборах депутата в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному округу № 2, а также на муниципальных выборах депутатов в советы депутатов в городских округах Павловский Посад, Ступино, Клин, Наро-Фоминск, Шаховская, а также в Рузском округе», — сказано в сообщении.

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Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего будет проведено 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны пройдут прямые выборы губернаторов.

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Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что иностранных наблюдателей на выборы в сентябре этого года не приглашали, потому что голосование проходит только на региональном и муниципальном уровне. Она напомнила, что международные договоры, которые подписала Россия, предусматривают присутствие иностранных наблюдателей только на выборах федерального уровня.

Россия

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