Цены на жизненно необходимые лекарства в России начнут формировать по-новому

Кабинет министров введет новый порядок перерегистрации цен на жизненно необходимые лекарства. Это будет происходить с учетом интересов граждан и производителей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. <…> Такая ситуация недопустима. Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов. <...> Если за рубежом цена на лекарство будет снижаться, в России ее тоже должны опустить. ФАС следит», — передает ТАСС слова премьер-министра.

По мнению Мишустина, такое решение поможет обеспечить россиян более широким доступом к необходимым им лекарствам. При этом он добавил, что речь идет о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться. Но еще один важный момент, который нужно учесть: производители тоже не должны работать в убыток.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что теперь россияне смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке. В ближайшее время кабинет министров уточнит правила предоставления субсидий.