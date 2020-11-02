Россияне смогут использовать материнский капитал для сельской ипотеки

Теперь родители смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке. Об этом на оперативном совещании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала», — передает ТАСС слова премьер-министра.

По его словам, осталось только уточнить правила предоставления субсидий.

Также в конце октября было подписано постановление, благодаря которому молодым семьям в России станет легче оформить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

В понедельник в силу вступило новое распоряжение Михаила Мишустина касательно выплат на детей от трех до семи лет. Теперь оформлять эти пособия стало гораздо проще: не нужно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы смогут сами получить эту информацию. Ежемесячные пособия ввел президент Владимир Путин 1 января 2020 года, а выплаты начались в июле.