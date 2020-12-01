Цены на ритуальные услуги в России могут снизиться с 2022 года

Закон о погребении и похоронном деле не обновлялся с 1996 года. Депутат Госдумы и автор инициативы Антон Жарков в беседе с «360» рассказал о его предстоящей реформе. В результате цены на ритуальные услуги могут упасть для россиян.

Новый законопроект, по прогнозам Жаркова, поможет снизить стоимость ритуальных услуг, а также улучшить качество предоставления их.

«Одно из главных предложений — субъекты РФ должны у себя создать необходимые государственные муниципальные учреждения, которые будут на конкурсной основе определять участников рынка. В законе будут предусмотрены штрафы, запреты и возможность государства влиять на участников рынка», — сказал Жарков. Это поможет снизить цены на услуги.

При этом к рынку услуг, по мнению депутата Госдумы, нужно допустить как можно больше добросовестных предпринимателей, а земельные участки должны находиться под постоянным надзором.

«Закон внесен мною на прошлой неделе, ему уже присвоен номер. Я предложил вступление его в силу с 2022 года, потому что сейчас в первоочередной повестке находятся законопроекты, связанные с пандемией. Надеюсь, что на весенней сессии мы приступим к рассмотрению этого закона», — отметил Антон Жарков

В Госдуму внесен законопроект, который позволит сделать дешевле ритуальные услуги для россиян. Автором документа стал депутат Госдумы и член комитета по транспорту и строительству Антон Жарков. Если его примут, то на рынке сферы ритуальных услуг останутся только те компании и предприниматели, которые заключат договор с муниципалитетами. Недобросовестные участники рынка будут внесены в специальный реестр, а обязанности по содержанию кладбищ перейдут к региональным властям.