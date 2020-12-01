Депутат спрогнозировал снижение цен на ритуальные услуги

Депутат Госдумы Антон Жарков и автор законопроекта о реформе похоронного дела предположил, что его инициатива может спровоцировать снижение цен на ритуальные услуги. Документ предполагает введение единого федерального требования к деятельности похоронных служб.

«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — передает «Парламентская газета» слова Жаркова.

Из законопроекта следует, что власти должны обязать юридические лица и ИП заключать соглашения на ведение похоронной деятельности, а также вести реестр недобросовестных компаний и установить ответственность за разглашение данных о смерти людей. А еще автор проекта предлагает принимать заявки на погребение через специальные диспетчерские центры.

Тем не менее гражданам не надо будет переоформлять уже полученные документы на захоронение, если проект одобрят. По мнению парламентария, инициатива поможет навести порядок в сфере услуг.