Путин назвал одну из ключевых задач России на 2021 год

Президент Владимир Путин заявил, что Россия должна добиться полного восстановления рынка труда до конца 2021 года. Такую задачу президент поставил перед правительством.

«К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам. Его процитировал ТАСС.

Глава государства напомнил, что в последние месяцы ситуация с безработицей стала улучшаться. Как написало РИА ФАН со ссылкой на слова российского лидера, этого удалось достичь и благодаря правительственным мерам поддержки малого и среднего бизнеса, предприятий, экономики. «Причем как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах», — подчеркнул президент.

Он привел данные статистики. Согласно ей, своего максимума безработица достигла в августе 2020 года (6,4%). В октябре ее уровень понизился до 6,3%, в ноябре — до 6,1%. Однако, как заметил глава государства, это все равно высокий уровень. Озвученные цифры примерно на 1,5% выше показателей 2019 года. В связи с этим Путин призвал сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости.

Также на заседании глава государства заявил о необходимости стабилизировать цены на жилье.