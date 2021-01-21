Путин назвал одну из ключевых задач России на 2021 год
«К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам. Его процитировал ТАСС.
Глава государства напомнил, что в последние месяцы ситуация с безработицей стала улучшаться. Как написало РИА ФАН со ссылкой на слова российского лидера, этого удалось достичь и благодаря правительственным мерам поддержки малого и среднего бизнеса, предприятий, экономики. «Причем как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах», — подчеркнул президент.
Он привел данные статистики. Согласно ей, своего максимума безработица достигла в августе 2020 года (6,4%). В октябре ее уровень понизился до 6,3%, в ноябре — до 6,1%. Однако, как заметил глава государства, это все равно высокий уровень. Озвученные цифры примерно на 1,5% выше показателей 2019 года. В связи с этим Путин призвал сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости.
Также на заседании глава государства заявил о необходимости стабилизировать цены на жилье.