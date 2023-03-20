Власть 20 марта 2023, 13:01 ЦБ поддержал ограничение на торговлю бумагами оборонных компаний из недружественных стран ЦБ поддержал ограничение торговли в России бумагами недружественных компаний ВПК РИА «Новости»

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Центробанк поддержал идею об ограничении торговли в России бумагами компаний оборонной промышленности из недружественных государств, сообщила газета «Ведомости». Издание ознакомилось с письмом первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина депутату Александру Якубовскому.

Ранее парламентарий обращался к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением об ограничении торговли ценных бумаг компаний, в том числе поставляющих оружие на Украину.

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Владимир Чистюхин ответил Якубовскому, что ЦБ разделяет подобную позицию и «поддерживает введение ограничения на такое обращение». Регулятор направил предложения «компетентным государственным органам» для разработки документа, который бы регламентировал такие отношения. Представитель Центробанка не стал комментировать изданию ситуацию.

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Понятие «недружественных стран» появилось после того, как ряд западных правительств ввел против России санкции. Президент Владимир Путин уточнил, что сами государства не могут быть «недружественными» для РФ, но таковыми являются их руководители, принимающие антироссийские решения.