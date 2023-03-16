Мир 16 марта 2023, 16:54 Путин объяснил ошибку в определении недружественных для России стран Путин: недружественными для России могут быть не страны, а лишь их правители и элиты РИА «Новости»

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Принятое словосочетание «недружественные страны» является неверным. На самом деле таковыми для России могут быть лишь элиты и руководство иностранных государств, принимающие невыгодные для собственного населения антироссийские решения. Об этом на пленарном заседании съезда РСПП заявил президент страны Владимир Путин.

«Высказывание о недружественных странах не совсем правильно отражает ситуацию. Страны состоят из населения, из людей, а у нас много друзей там. Есть недружественные элиты, работа которых наносит лишь ущерб», — сказал он.

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Путин отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы ее европейские партнеры были самостоятельными и суверенными, принимая решения на основе своих национальных интересов.

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«Но часто это не совсем так. Или часто совсем не так. Тем не менее мы живем в тех условиях, ничего тут не поделаешь. Наверное, движение должно идти с обеих сторон, нельзя перекладывать вину за ситуацию только на наших партнеров», — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда опиралась на желание сотрудничать при уважении ее личных интересов.

Ранее Путин заявил, что экономика страны начала развиваться по принципиально новой модели.