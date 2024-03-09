Власть 09 марта 2024, 12:06 Три новые особые экономические зоны создадут в России Правительство утвердило создание ОЭЗ в Мордовии, Ростовской и Тверской областях Freepik

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В России появятся еще три особые экономические зоны. Их создадут в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил сайт правительства.

В документе сказано, что в Саранске и в Лямбирском муниципальном районе Мордовии обустроят ОЭЗ «Система».

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Там разместят шесть компаний по производству строиматериалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции, а также машиностроительное предприятие.

В Новочеркасске ОЭЗ «Ростовская» подразумевает работу восьми компаний. Там возведут комплекс по сжижению природного газа, завод по выпуску оборудования для очистных сооружений и химический завод, который займется производством синтетических смол и защитно-декоративных материалов.

В Калининском и Конаковском районах Тверской области появится ОЭЗ «Эммаусс». Ее резидентами станут предприятия, выпускающие полиэтиленовые трубы и канатные дороги.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице на базе ОЭЗ «Технополис Москва» заработали четыре межотраслевых кластера. Там разместили 140 компаний.