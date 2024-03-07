Москва 07 марта 2024, 10:09 Ефимов: 140 компаний стали резидентами ключевых промышленных кластеров Москвы Пресс-служба КЭПиИЗО

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В столице на базе особой экономической зоны «Технополис Москва» работают четыре межотраслевых кластера, резидентами которых стали 140 компаний. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и сообщил главе государства, что в столице применяют кластерный подход развития промышленности. На базе ОЭЗ «Технополис Москва» создали кластеры электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, фармацевтический, а также Федеральный центр беспилотных авиасистем.

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По словам Ефимова, в течение нескольких лет в столице активно укрепляют технологический суверенитет России, стимулируют импортозамещение и развивают независимую производственную базу. Кластеризация промышленности стала в этой работе эффективным инструментом, позволяющим объединять усилия производств и научно-технических организаций, отметил заместитель мэра Москвы.

«Сегодня на площадках особой экономической зоны „Технополис Москва“ создано четыре межотраслевых промышленных кластера. Они включают в себя 140 организаций, на которых трудятся свыше 23 тысяч сотрудников. В 2023 году объем их выручки составил около 240 миллиардов рублей», — рассказал Ефимов.

Специализацией межотраслевого кластера электромобилестроения стало создание новых технологий и производство легковых электромобилей, электрогрузовиков и электробусов. Объединение включает 60 научно-исследовательских и промышленных компаний, в которых работают около 11,2 тысячи специалистов. Из их числа 32 организации — резиденты и арендаторы ОЭЗ «Технополис Москва».

В межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники входят 58 участников: промпредприятия, дизайн-центры и тестовые лаборатории. На них работает свыше 7,9 тысячи сотрудников. Кластер создали в 2022 году, чтобы развивать в столице фундаментальные и прикладные аспекты работы с оптическими сигналами. Благодаря таким технология можно сделать микросхемы компактнее, энергоэффективнее и быстрее в 50–100 раз.

В Москве активно развивается фармацевтический кластер, включающий 11 предприятий с общей численностью персонала 3,9 тысячи человек. Восемь заводов уже производят инновационные препараты для лечения неврологических, онкологических и других заболеваний. Также здесь начнут выпускать свыше 100 наименований жизненно важных лекарств. Проект позволит закрыть потребность в российских онкологических препаратах более чем на 80%.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский назвал Федеральный центр БАС важным проектом промышленной кластеризации, помогающим развитию инновационных технологий и локализации передовых производств. В индустриальном парке «Руднево» ФЦ объединил 11 предприятий, производящих инновационную продукцию в сфере беспилотной авиации.

«На его базе действует Центр коллективного пользования — первая в России подобная платформа для опытного и мелкосерийного контрактного производства. Она позволяет предприятиям создавать до 100% комплектующих», — отметил Овчинский.

Федеральный центр БАС создали по поручению Путина меньше чем за год. В 2024-м здесь запустят лабораторно-исследовательский центр, летно-испытательный комплекс и учебно-методический центр.

Благодаря кластерам участники могут эффективно сотрудничать друг с другом, обмениваться опытом и технологиями. Также кластеризация позволяет снижать издержки производств и повышать конкурентоспособность российских предприятий.

Москва — город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок. На них трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию.

По поручению Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер с целью развития производства и повышения инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников. В Москве сложились комфортные условия для развития как малых и средних, так и крупных предприятий. Столичным предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.