Власть 07 марта 2024, 23:09 «Третий рейх тоже был Европой». Захарова ответила премьеру Греции на его выпад по Украине Захарова премьеру Греции Мицотакису: РФ всегда будет врагом нацистской Европы Freepik

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Россия никогда никого не запугивала и запугивать не будет, РФ всегда будет врагом для нацистской Европы. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на выпад премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса про поддержку Украины. Свой комментария дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Греческий премьер заявил, что Россия не сможет запугать Европу, которая в едином порыве продолжит поддерживать Украину. Также политик назвал Россию врагом Европы.

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Захарова подчеркнула, что Россия никого не запугивала и запугивать не собирается. Нет ни одного подобного примера.

«Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацисткой Европы мы всегда будем врагом», — заявила дипломат.

Захарова напомнила про греческого композитора Микиса Теодоракиса, который тоже был врагом нацистской Европы. Мицотакису она пожелала «не предавать греческого Сопротивления».

Американская традиция предавать союзников отличается педантизмом, считает Захарова. США предают союзников не глядя, предупредила дипломат.