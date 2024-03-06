Власть 06 марта 2024, 01:57 «Предают не глядя». Захарова развенчала миф о поддержке США своих союзников Официальный представитель МИД Захарова: США предают союзников не глядя РИА «Новости»

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Американская традиция предавать союзников отличается педантизмом. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что украинский лидер Зеленский не просит помощи у иностранных войск и хочет продолжать конфликт самостоятельно. При этом американский чиновник исключил отправку американских военных на Украину.

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«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя», — отметила Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, желание Украины вступить в НАТО не соответствует стремлению Зеленского вести боевые действия без поддержки Запада.

Ранее дипломат заявила, что причиной ухода Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США является провальная антироссийская политика Белого дома.