Транспортная развязка у метро «Саларьево» открылась в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортную развязку, находящуюся у станции метро «Саларьево». Ее реконструкция началась в ноябре 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте города Москвы. Столичный градоначальник отметил, что за последнее время на территории Новой Москвы построено более 210 километров дорог.

«Очень важная стройка, потому что Киевское шоссе обслуживает сотни тысяч людей, проживающих как в Москве, так и в Подмосковье», — отметил Собянин.

Он добавил, что прилегающие территории оформили с использованием более 6,5 гектара газонов и 300 квадратных метров цветников. Также высадили сотни деревьев и тысячи кустарников.

Транспортную развязку на Киевском шоссе, около станции метро «Саларьево», начали реконструировать в ноябре 2018 года. Основные объекты открывают поэтапно.

Ранее стало известно, что в Подмосковье открываются новые станции МЦД и ЦКАД. Помимо этого, некоторые участки дорог откроются уже в этом году.