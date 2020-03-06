Трамп предложит России и Китаю «смелую инициативу контроля за вооружениями»

Президент США Дональд Трамп планирует предложить России и Китаю новую инициативу контроля над вооружениями. Такое заявление написано в письме главы США.

Как сообщает РИА «Новости», заявление зачитал замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд в ООН.

«Я буду предлагать смелую новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений», — сказано в документе.

Ранее Дональд Трамп поддержал предложение Путина собрать лидеров ведущих ядерных держав. В «пятерку» постоянных членов Совета безопасности ООН входят Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.