    03 марта 2020, 17:45

    Трамп поддержал предложение Путина собрать «пятерку» Совбеза ООН

    Анатолий Минкин

    Саммит постоянных членов Совета безопасности ООН по инициативе президента России Владимира Путина состоится. Идею собрать лидеров ведущих ядерных держав поддержал глава США Дональд Трамп. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова.
    Трамп поддержал предложение Путина собрать «пятерку» Совбеза ООН

    Глава российского ведомства уточнил, что согласие на участие в саммите уже дали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

    «Совсем недавно президент Трамп подтвердили свое согласие и поддержку этого предложения», — уточнил Сергей Лавров.

    Министр подчеркнул, что место и время проведения встречи пока согласовываются. Когда этот вопрос окончательно решат, то немедленно сообщат об этом журналистам.

    Провести саммит глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН предложил президент России Владимир Путин. Во время визита в Израиль на пятый Всемирный форум памяти холокоста он заявил, что мировая безопасность требует особого внимания ведущих держав. В частности, Путин отметил нестабильную ситуацию в Ливии.

    При этом российский лидер подчеркнул, что встречу нужно провести именно в этом году. В честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и основания ООН. В «пятерку» постоянных членов Совета безопасности ООН входят Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.