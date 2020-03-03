Трамп поддержал предложение Путина собрать «пятерку» Совбеза ООН

Глава российского ведомства уточнил, что согласие на участие в саммите уже дали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Совсем недавно президент Трамп подтвердили свое согласие и поддержку этого предложения», — уточнил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что место и время проведения встречи пока согласовываются. Когда этот вопрос окончательно решат, то немедленно сообщат об этом журналистам.

Провести саммит глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН предложил президент России Владимир Путин. Во время визита в Израиль на пятый Всемирный форум памяти холокоста он заявил, что мировая безопасность требует особого внимания ведущих держав. В частности, Путин отметил нестабильную ситуацию в Ливии.

При этом российский лидер подчеркнул, что встречу нужно провести именно в этом году. В честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и основания ООН. В «пятерку» постоянных членов Совета безопасности ООН входят Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.