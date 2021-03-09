Товары и услуги распределили по министерствам и обязали следить за ценами

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил федеральным ведомствам следить за ценами на группы товаров в своих отраслях. Это позволит прогнозировать подорожание и предпринимать меры.

Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за Минсельхозом закрепили табачные изделия и продукты питания, за Росалкогольрегулированием — спиртные и алкоголесодержащие напитки, за Минпромторгом — технику, мебель, компьютеры и телефоны, Минздравом — лекарства, медицинские изделия, медицинские и оздоровительные услуги. Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс — за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом. Минпросвещения — за услуги дошкольного воспитания, общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования», — отмечено в документе.

За ценами в гостиницах на внутреннем рынке должны будут следить представители Ростуризма, Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях.

В правительстве считают, что система, когда каждое министерство следит за ценами на «свои» товары, поможет вовремя принимать меры по сдерживанию цен.