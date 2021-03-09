Постоянный мониторинг цен на продукты и потребительские товары введут в России

В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и продукты. Об этом объявили в правительстве РФ.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Мониторингом и оценкой динамики цен займутся Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Росстат. Профильные ведомства будут предлагать правительству меры реагирования при быстром подорожании продуктов или угрозе этого. За каждым министерством и ведомствами закрепят определенные группы товаров и услуг, за которые они будут отвечать.

В ведении Минсельхоза окажутся продукты питания и табачные изделия, Минпромторг будет ответственен за потребительские товары, в том числе мебель, бытовую технику, компьютеры и телефоны. У Минздрава — медицинские изделия и лекарственные препараты, у Минэнерго — бензин и дизель, у Минцифры — услуги связи, у Минстроя — жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс будет в ответе за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом и городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения возьмет на себя ответственность за услуги дошкольного воспитания и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры — за ситуацию в подведомственных учреждениях. В ведении Ростуризма — цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, у Росалкогольрегулирования — алкогольная продукция.

В конце прошлого года россияне заметили рост цен на некоторые продукты питания. После этого Путин поручил правительству взять под контроль этот вопрос и не допускать дальнейшего повышения ценника в магазинах.