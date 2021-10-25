Титов попросил кабмин помочь бизнесу, не вошедшему в реестр МСП

Российское правительство в связи с объявлением нерабочих дней может и должно помочь бизнесу, не входящему в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С таким предложением выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Свое мнение он изложил в письме на имя первого вице-премьера России Андрея Белоусова, на которое ссылается ТАСС.

«Предлагаем рассмотреть возможность оказания аналогичной поддержки (выплаты в размере MPOT на одного работника и льготное кредитование) субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр МСП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более», — отмечается в письме Титова.

Он также подчеркнул, что компании вне реестра составляют существенную часть экономики. Но без поддержки государства они могут оказаться несостоятельными. В список они не попали по «техническим причинам». Например, из-за наличия в числе учредителей компаний не из сферы МСП.

По мнению Титова, помощь государства обеспечит устойчивость предприятий в период антиковидных ограничений.

После установления нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября Белоусов предложил ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ (12 792 рублей) на одного сотрудника и возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых.

Министерство промышленности и торговли России сообщило, не рассылало по регионам рекомендаций не пускать на предприятия общественного питания и в непродовольственные магазины посетителей без QR-кодов.