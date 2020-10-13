Тихановская выдвинула Лукашенко «ультиматум»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ряд требований к Александру Лукашенко. Она назвала это ультиматумом.

Тихановская потребовала, чтобы белорусский президент покинул свой пост, остановил насилие на улицах и освободил всех политических осужденных.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», — заявила она в своем Telegram-канале.

По ее словам, 26 октября национальная забастовка предприятий начнется по всей стране. Люди буду блокировать все дороги. Также экс-кандидат в президенты предрекла обвал продаж в госмагазинах.

Она подчеркнула, что у Лукашенко есть 13 дней для выполнения условий. Все это время белорусы, по ее мнению, будут мирно протестовать.

«Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября», — заключила Тихановская.

Выборы президента Белоруссии прошли в августе 2020 года. По официальным данным ЦИК, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Однако Тихановская заявила, что именно ее избрал народ. По стране прокатилась волна митингов. Она сопровождалась массовыми задержаниями. Тихановская, занявшая второе место, уехала из страны. Она живет в Литве и оттуда делает политические заявления.

Протестные акции продолжаются в Белоруссии до сих пор. В минувшее воскресенье одну из них устроили пенсионеры.