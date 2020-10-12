В Белоруссии проходят марши пенсионеров против политики властей

Пенсионеры в Белоруссии вышли на акцию протеста в Минске. Они выступают против действующей власти.

По словам очевидцев, на площади Независимости собралось несколько сотен человек. Многие из них пришли на акцию с цветами. Некоторые из участников протеста держат плакаты с требованиями отставки действующей власти, пишет ТАСС.

Колонна участников акции начала движение с площади Независимости вдоль одноименного проспекта в направлении Октябрьской площади. Представители правоохранительных структур в происходящее не вмешиваются.

В материале указано, что, по данным белорусских СМИ, акции пенсионеров проходят также в Гродно, Витебске, Бресте, Лиде и других городах.

Митинги проходят в Белоруссии со дня оглашения результатов президентских выборов в начале августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который с большим отрывом обошел ближайших конкурентов. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской остались недовольны итогами выборов и потребовали провести новые.