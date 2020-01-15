    15 января 2020, 20:38

    «Технократ, который будет тащить правительство». Чего ждут от Михаила Мишустина

    Иван Степанов, Кирилл Фролов

    Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина, предложив назначить его премьер-министром. О том, чего ждать от нового премьера, «360» узнал у директора Института политических исследований, члена Общественной палаты Сергеем Марковым.
    «Технократ, который будет тащить правительство». Чего ждут от Михаила Мишустина

    Решение назначить Мишустина главой правительства политолог назвал неожиданным.

    «Он то, что американцы называют low profile [серая мышка]. Но это, видимо, не кандидатура преемника — он 1966 года рождения. И он является, скорее, технократом, а не политическим деятелем. С другой стороны, и назначение Путина [в 1999 году] тоже было неожиданным для всех», — отметил Марков.

    По его словам, 16 января Мишустин должен был выступать на Гайдаровском форуме, то есть, по-видимому, до последнего не знал о новом назначении.

    Он будет технократом во главе правительства, а не его политическим лидером

    Сергей Марковдиректор Института политических исследований, член Общественной палаты.

    Политолог заявил, что назначение главы ФНС премьером является «черным ящиком»: неизвестно, будет ли при нем меняться экономическая политика или нет.

    Также собеседник телеканала сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.

    «Надежный технократ, который будет тащить правительство. Без политических амбиций», — резюмировал Марков.