«Технократ, который будет тащить правительство». Чего ждут от Михаила Мишустина

Решение назначить Мишустина главой правительства политолог назвал неожиданным.

«Он то, что американцы называют low profile [серая мышка]. Но это, видимо, не кандидатура преемника — он 1966 года рождения. И он является, скорее, технократом, а не политическим деятелем. С другой стороны, и назначение Путина [в 1999 году] тоже было неожиданным для всех», — отметил Марков.

По его словам, 16 января Мишустин должен был выступать на Гайдаровском форуме, то есть, по-видимому, до последнего не знал о новом назначении.

Он будет технократом во главе правительства, а не его политическим лидером Сергей Марков директор Института политических исследований, член Общественной палаты.

Политолог заявил, что назначение главы ФНС премьером является «черным ящиком»: неизвестно, будет ли при нем меняться экономическая политика или нет.

Также собеседник телеканала сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.

«Надежный технократ, который будет тащить правительство. Без политических амбиций», — резюмировал Марков.