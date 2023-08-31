Эксклюзив 31 августа 2023, 13:51 «Там, где человек по-настоящему свободен». Захарова — об идеальном мире Захарова: в идеальном мире человек должен быть свободен в своем выборе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «360» рассказала о том, каким видит идеальный мир. Это общество, где каждый человек имеет право выбора, где во главе стоят такие понятия, как добро, справедливость и защита близких.

«У меня это мир человека по-настоящему свободного. А что это такое? Это человек, свободный от страстей. Человек имеет возможность настоящего выбора. Не выбора между плохим и худшим, а выбора между добром и злом, между подлостью и нравственностью. Человек, который готов отдавать больше, чем требует взамен. Человек любящий. Вот мои идеалы», — сказала она.

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По словам Захаровой, человек не должен сосредотачиваться только на себе. Он должен любить мир и готов приносить жертвы ради него. В идеальном мире каждый верит в то, что правильно, защищает друзей и близких.

Вот эти ценности мы, на мой взгляд, всю жизнь защищаем. Как бы ни называлась система. Будь то демократия или власть Советов, или до этого Российская империя. Мария Захарова официальный представитель МИД

Захарова напомнила, что в основе русского эпоса, литературы и культуры в целом всегда были эти постулаты.

«Посмотрите на наши сказки, которые еще были до христианского периода. Как это потом обогатилось христианством и православием, создав уникальную субкультуру. За советский период было немало правильного и хорошего, что было реализовано на практике. И потом уже возвращение на новом уровне, с обогащением всех эпох», — резюмировала представитель МИД России.

В интервью Захарова также напомнила, что западные страны хотят уничтожить Украину как государство. Именно поэтому они продолжают накачивать киевский режим оружием.

Полную версию интервью можно посмотреть на RuTube.