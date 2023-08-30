Эксклюзив 30 августа 2023, 20:32 Избавиться от страны и людей. Захарова — о плане Запада по уничтожению Украины Захарова: Запад изначально хотел уничтожить Украину как государство Телеканал «360»

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Уничтожение Украины как государства изначально входило в планы Запада. Именно поэтому киевский режим до сих пор накачивают оружием. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Екатерине Малашенко подчеркнула, что за рубежом прекрасно понимают: конфликт только обострится.

«Разрушение очень сложно создававшегося общества или общности, только получившей независимость, которую нужно было оберегать и развивать, вот так по ней нанести удар можно было со стороны Запада только в одном случае — если они изначально ставили задачу изничтожить Украину как государство. Наверняка на каком-то историческом этапе мы об этом узнаем», — сказала дипломат.

Захарова заметила, что поставки Украине вооружений, в том числе и тяжелых, идут полным ходом. Все это означает только одно — еще большее число смертей украинцев.

Это будет означать еще больше убийств украинских граждан со стороны западных режимов, которые прекрасно понимают, к чему эти поставки будут приводить, — к усугублению кризиса, пролонгации его. Все — со стороны Запада. Но я теперь абсолютно уверена, что это был изначальный план Запада. Мария Захарова официальный представитель МИД

Дипломат выразила надежду, что в недалеком будущем планы Запада из тайных станут явными — их подтвердят архивными документами.

«Документы, в которых будет черным по белому написано, что они больше не видят Украину в качестве государства и это был изначальный план. Потому что никакого другого объяснения нет, кроме как Запад решил избавиться от Украины как от государства и от украинцев как от людей», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что не понимать последствий военной помощи невозможно. Такие шаги лишь усугубят сложившийся кризис.

«Пролонгация кризиса, похищения людей на территории Украины для отправки на фронт, сегрегация и стравливание различных частей украинского общества — на Западе не могли это не понимать. Все-таки многое они не понимают, но это не понимать не могли», — заключила дипломат.