Власть 21 февраля 2024, 00:53 Такер Карлсон рассказал о слежке спецслужб перед интервью с Путиным Такер Карлсон заподозрил спецслужбы США в слежке за ним перед интервью с Путиным РИА «Новости»

Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале взял интервью у Владимира Путина, заявил изданию Blaze, что американские спецслужбы устроили за ним слежку. Их целью было сорвать встречу с российским лидером.

По словам бывшего обозревателя CNN, наблюдение за ним вело Агентство нацбезопасности США. Журналист не раскрывал своих планов о поездке в Москву — в противном случае договоренности о беседе могли не состояться. Подготовка к интервью, как заявил Карлсон, заняла более двух лет.

«Мне позвонил журналист The New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил. Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — подчеркнул Карлсон.

Ранее сообщалось, что ажиотаж вокруг интервью Путина Карлсону связан с тем, что люди хотели услышать альтернативное мнение и узнать правду о конфликте на Украине. На это российский лидер указал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.