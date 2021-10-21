Свыше 10 тонн «паленого» алкоголя изъяли в Свердловской области

В рамках дела о смерти 26 человек от отравления метиловым спиртом, свердловские силовики задержали еще двух фигурантов и арестовали более 10 тонн контрафактного алкоголя. Были зафиксированы еще семь случаев гибели людей из-за отравления «паленым» алкоголем. Но эти случаи не связаны с продажей контрафакта на «Ботаническом» рынке.

Как сообщили ТАСС-Урал собственные источники, задержаны двое жителей Екатеринбурга. Это уроженцы Грузии и Азербайджана.

«Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадали более 20 человек», — сказал источник. Он добавил, что в результате проведения совместных рейдов полицейских и сотрудников ФСБ было изъято более 10 тонн контрафактной алкогольной продукции.

Координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил агентству о новых случаях гибели людей от алкоголя.

«Ранее стало известно о смерти еще четырех человек в Екатеринбурге и троих — Белоярском районе. Новые случаи не связаны с продажей контрафакта на Ботаническом рынке, — заявил Чукреев.

За неделю 7–14 октября после употребления алкоголя, купленного в ларьке на рынке «Ботанический», в общей сложности погибли 18 человек. Причиной смерти стал метиловый спирт. Прокуратура области создала горячую линию по приему обращений и информации от граждан.