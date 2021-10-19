Горячую линию открыли после отравления метанолом в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области создала горячую линию после гибели 18 человек от метилового спирта в Екатеринбурге. На нее можно позвонить и рассказать о фактах производства и продажи контрафактного алкоголя.

«Прокуратура Свердловской области в связи с возможным нарушением федерального законодательства при производстве и реализации спиртосодержащей продукции с 19 октября организует прием обращений и информаций от граждан по телефону горячей линии по номеру 8 (343) 376-82-61», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

По возможности нужно указывать свои данные, в том числе контактный телефон, а также назвать адрес производства или сбыта контрафактного алкоголя. По всем обращениям организуют проверки.

С 7 по 14 октября 18 человек скончались после того, как выпили метиловый спирт. Его продали в одном из районов Екатеринбурга. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Двух подозреваемых задержали. По данным следствия, речь идет о местных жителях 43 и 54 лет.