Президент Владимир Путин 29 февраля обратится с посланием Федеральному собранию и поставит государственные задачи на ближайшие шесть лет. Депутаты Государственной думы рассказали «360», какие аспекты может затронуть глава государства и на что призовет обратить особое внимание.

Далее — прямая речь собеседников «360».

Послание Федеральному собранию — это надежда, что будет лучше, чем вчера и сегодня.

Вероятно, Владимир Путин затронет в своем послании социально-экономический блок, от которого напрямую зависят условия жизни и благополучие россиян. Поэтому это в комплексе, думаю, затронет все перечисленные аспекты.

Во-первых, мы ждем, что послание продвинет российскую систему образования, здравоохранения и поможет развитию подготовки профессиональных и высококвалифицированных кадров. Надеюсь, что обращение президента ускорит многие процессы, связанные с этими сферами.

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Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман

Непредсказуемость заявлений

Президент Владимир Путин в первую очередь известен тем, что предсказать его слова во время обращений удается крайне редко. Тем не менее после того, как он их скажет, все становится совершенно очевидным. Поэтому пытаться предугадать, о чем глава государства будет говорить в своем послании, пожалуй, не буду.

Единственное, думаю, что он действительно поставит определенную задачу на ближайший год или, по крайней мере, на ближайшие шесть лет своего очередного президентского срока. Вряд ли сейчас в стране кто-то сомневается в результате предстоящих выборов главы государства.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Какие задачи назовет Владимир Путин

Среди первоочередных задач я лично вижу ликвидацию террористической организации — Украины — и нанесение максимального технически возможного ущерба ее нанимателям, в частности участникам Североатлантического договора, более известного как НАТО.

Станами-учредителями, подписавшими Североатлантический договор, были Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.

Полагаю, эта задача станет [рычагом] запуска процесса, поскольку Россия одна, хотя и крупнейшая среди почти двух десятков стран, которые раскололи нашу страну в 1990–1991 годах.

Должен сказать, что поиск формата и правил этой реинтеграции — достаточно сложная задача в чисто юридическом смысле, не говоря уже о политическом и экономическом факторах.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Если же эти поручения смогут решить в скором времени, то еще одна жизненно важная задача для всех россиян — это реорганизация ЦИК, а также отказ от действующего формата мирового разделения труда [между странами], построенного вокруг идеи узкой специализации.

У меня есть множество публикаций, объясняющих, почему поначалу перспективная инициатива очень быстро привела мироустройство к совершенно катастрофическим последствиям.

Эту задачу нам придется решать коллективно, вместе со многими другими странами. Работы всем точно хватит. Но радует тот факт, что решать мы это будем не в одиночку.