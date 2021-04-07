Подорожание топлива в ФАС связали с холодами

Помимо прочих причин, подорожание топлива в России связано с понижением температуры. По мнению представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на подорожание в январе–марте бензина АИ-92 в опте на 8,5%, оказали также влияние рост экспортных цен на нефтепродукты и сезонное повышение спроса на них внутри страны.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо за подписью начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна от 31 марта.

Гендиректор АО «Осколнефтеснаб» Александр Масалитин, которому был направлен документ, заявил, что не согласен практически со всеми доводами ФАС, приведенными в письме.

«В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке. Создается впечатление, что в ФАС не знают, что I квартал года — это всегда минимальный объем потребления бензина в стране и АЗС не продают топливо, которое используется в котельных для отопления зданий», — заявил «Известиям» Александр Масалитин.

По его данным, многие независимые АЗС сейчас вынуждены работать себе в убыток, и существует риск их разорения.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил изданию, что зима 2020–2021 года не показала существенных отклонений от нормы.

«Странно слышать о снижении температур, когда весь мир говорит о глобальном потеплении. Почему-то в рекордно теплые зимы цены на нефтепродукты не снижались», — сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

По мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Кауфмана, причиной роста цен являются рост экспортных цен на нефтепродукты, падение рубля и несовершенство демпферного механизма.

В Минэнерго заявили, что, несмотря на подорожание газомоторного топлива, оно все еще дешевле бензина и дизтоплива.