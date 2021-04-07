Минэнерго прокомментировало ситуацию с ценами на топливо

За март газомоторное топливо в России подорожало по сравнению с февралем на 6,5%, но оно все еще заметно дешевле бензина и дизельного топлива. Розничные цены формирует российский рынок. В стоимость не входят пошлина, акциз и демпфер, поэтому оптовая цена полностью зависит от колебания внешних котировок.

Об этом в Минэнерго сообщили РИА «Новости». Ведомство подчеркнуло, что цены на топливо СУГ не относятся к продукции естественных монополий и не подлежат госрегулированию

«Ценообразование носит исключительно рыночные принципы и складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения», — сказали в Минэнерго.

Ведомство напомнило, что рыночные цены на заправочных станциях все еще существенно ниже цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Цена на природный газ (метан) сейчас стабильна и не превышает 20 рублей.

Регулируемыми остаются цены на СУГ для бытовых нужд граждан. Их регулируют региональные энергетические комиссии или региональные службы по тарифам и ценообразованию.

На днях в Минэнерго сообщили, что справедливая розничная цена на топливо без демпфера составляет 50,08 рубля за литр АИ-92. Государство доплачивает 5,2 рубля, поэтому бензин продается оп 44,89 рубля за литр.