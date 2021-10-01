Свердловская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения. Она затронет сферы образования, обслуживания, а также госслужащих.

Постановление подписал главный санитарный врач Свердловский области Дмитрий Козловский. С ним ознакомилось агентство Ura.ru.

«Проанализировав эпидемическую ситуацию по заболеваемости COVID-19 и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий в Свердловской области, отмечаю, что эпидемическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области развивается как неблагополучная», — заявил он.

Козловский отметил, что с 20 по 26 сентября в регионе зафиксировано 3616 новых случаев, что на 2,4% выше предыдущей недели. По его словам, больше всего болеют люди от 30 до 49 лет, на втором месте группа от 50 до 64 лет.

Обязательная вакцинация для нескольких групп граждан была введена в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тульской, Курской, Омской областях, Пермском крае и ряде других регионов РФ.

Ситуация с коронавирусом в России в последнюю неделю ухудшается: каждый день растет количество заболевших и количество смертей. За последние сутки от ковида в РФ скончались 887 человек, что является для страны абсолютным антирекордом.