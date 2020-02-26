Сурков рассказал, о чем говорил с Путиным перед своей отставкой

Экс-помощник президента РФ Владимир Сурков встретился с Владимиром Путиным перед своей отставкой. Он поблагодарил главу государства за предоставленную возможность работать на него 20 лет.

Разговор Суркова с президентом состоялся незадолго до публикации указа о его увольнении. Об этом политик вспомнил в интервью, опубликованном изданием «Актуальные комментарии». Речь шла о том, «о чем счел нужным говорить» Путин.

«Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах», — поделился бывший помощник президента РФ.

Сурков признался, что работа стала для него «большой честью» и «было круто».

Экс-помощник Путина не смог однозначно ответить, почему между подачей заявления на увольнение и выходом указа об отставке прошло много времени.

«Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: „Это они тебе, дураку, дают время одуматься“. Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка — ну далеко не приоритетный документ», — отметил Сурков.

Он предположил, что документ какое-то время «ходил по кабинетам». Владимир Сурков покинул занимаемый им пост по собственному желанию.