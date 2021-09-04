Необходимую для создания нового российского города сумму назвали в Минвостокразвитии

Руководитель министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков назвал сумму, которая потребуется на начальном этапе создания города Спутник. По его словам, это 100 миллиардов рублей.

После создания этого города планируется его объединение с Владивостоком и Артемом. После этого появится новый город-миллионник. Чекунков уточнил, что названная им сумма — неточная.

«Соглашение, подписанное нашими коллегами, более масштабно, оно учитывает долгосрочный план на 2,8 миллиона квадратных метров, но я думаю, он будет реализован по частям», — рассказал Министр.

Эта тема обсуждалась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) который проходит 2–4 сентября во Владивостоке.

Привлечь жителей в новый город Спутник помогут инвестиционные проекты и новые рабочие места. Об этом на полях ВЭФ заявил глава Владивостока Константин Шестаков.

Шестаков подчеркнул, что жизнь и счастье трех человек не отличаются от жизни и счастья трех миллионов человек, поэтому местные власти не боятся ответственности и готовы работать больше.