Мэр Владивостока Шестаков раскрыл способ привлечения жителей в новый город Спутник

Привлечь жителей в новый город Спутник, который планируют построить рядом с Владивостоком, помогут инвестиционные проекты и новые рабочие места. Об этом в интервью РИА «Новости» на полях ВЭФ заявил глава Владивостока Константин Шестаков.

«Мы понимаем, что это новые рабочие места. Это те люди, которые будут являться основой, стержнем будущего строительства большого Владивостока, ведь тот самый город Спутник <…> — это явно не предел для нашей территории. Даже в текущий момент достаточно крупных инвестиционных проектов, <…> чтобы обеспечить адекватный приток жителей на территорию Дальнего Востока для заселения», — приводит агентство слова градоначальника.

Шестаков подчеркнул, что жизнь и счастье трех человек не отличаются от жизни и счастья трех миллионов человек, поэтому местные власти не боятся ответственности и готовы работать больше.

Ранее правительство Приморского края, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), «ВЭБ.РФ» и ООО «ПроГород» подписали на ВЭФ соглашение о строительстве в 30 километрах от Владивостока города Спутника. Там планируют возвести 2,8 миллиона квадратных метров жилья. После этого население Владивостокской агломерации может достигнуть миллиона человек.