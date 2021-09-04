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    04 сентября 2021, 10:33

    Мэр Владивостока Шестаков раскрыл способ привлечения жителей в новый город Спутник

    Андрей Иванов

    Привлечь жителей в новый город Спутник, который планируют построить рядом с Владивостоком, помогут инвестиционные проекты и новые рабочие места. Об этом в интервью РИА «Новости» на полях ВЭФ заявил глава Владивостока Константин Шестаков.

    Мэр Владивостока Шестаков раскрыл способ привлечения жителей в новый город Спутник

    «Мы понимаем, что это новые рабочие места. Это те люди, которые будут являться основой, стержнем будущего строительства большого Владивостока, ведь тот самый город Спутник <…> — это явно не предел для нашей территории. Даже в текущий момент достаточно крупных инвестиционных проектов, <…> чтобы обеспечить адекватный приток жителей на территорию Дальнего Востока для заселения», — приводит агентство слова градоначальника.

    Шестаков подчеркнул, что жизнь и счастье трех человек не отличаются от жизни и счастья трех миллионов человек, поэтому местные власти не боятся ответственности и готовы работать больше.

    Ранее правительство Приморского края, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), «ВЭБ.РФ» и ООО «ПроГород» подписали на ВЭФ соглашение о строительстве в 30 километрах от Владивостока города Спутника. Там планируют возвести 2,8 миллиона квадратных метров жилья. После этого население Владивостокской агломерации может достигнуть миллиона человек.