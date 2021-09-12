Президент России Владимир Путин иронически прокомментировал судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских Играх в Токио. По его словам, судьи могли бы показать свои протоколы.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», — сказал глава государства во время общения с олимпийцами, которых чествовали 11 сентября в Кремле. Кадры беседы появились на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер напомнил, что судьи выставляли оценки шесть минут, хотя, по его словам, обычно это процедуры занимает полторы-две минуты.

«Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем!» — добавил он.

Также президент ранее сказал, что сочувствует тому, что произошло с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио. Он выразил мнение, что надо добиваться справедливого судейства, и не только в этом виде спорта.

Путин во время вручения государственных наград олимпийцам в Кремле заявил, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике. Он выразил надежду, что россияне и дальше будут показывать высокие результаты в этом виде спорта. Об этом написал ТАСС.

Россия впервые за 25 лет не получила олимпийского золота по художественной гимнастике. Первое место дали израильтянке Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина оказалась на втором месте. Из-за этой ситуации возник большой скандал — российская сторона выразило мнение, что судейство было необъективным.