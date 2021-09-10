Президент Путин выразил сомнение в справедливости судейства гимнастики на ОИ в Токио

Президент России Владимир Путин выразил сомнение, что судейство художественной гимнастики на ОИ в Токио отвечало требованиям олимпийского движения. Его слова передала газета «Известия».

«Мы сочувствуем тому, что произошло с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио — надо добиваться справедливого судейства, и не только в этом виде спорта. Это же не какие-то военные учения», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава России также выразил сомнение, что судейство художественной гимнастики на соревнованиях в Японии отвечало требованиям олимпийского движения.

По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, Олимпийские игры — теперь политическое мероприятие.

Российская художественная гимнастка Дина Аверина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала золотую медаль на Играх в Токио. Недавно стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастике не будет участвовать в чемпионате мира в Японии, который пройдет осенью этого года.