Судам разъяснили условия работы в рамках ограничительных мер

Региональные власти должны штрафовать физических и юридических лиц, нарушающих введенные из-за COVID-19 ограничительные меры, в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сказано в рекомендациях Верховного суда РФ.

В опубликованном на сайте ведомства обзоре судебной практики по применению законодательных мер противодействия коронавирусной инфекции указывается, что нарушителей следует привлекать к административной ответственности по статьям КоАП РФ.

Судам следует квалифицировать действия гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица как нарушившего положения указа мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности», развивающего федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Административной ответственности в связи с угрозой распространения опасного вируса подлежат те, кто нарушает санитарные правила и пренебрегает санитарно-эпидемиологическими мероприятиями. Положения КоАП распространяются также на лиц, прибывших в Россию из эпидемически неблагоприятных стран или находившиеся в контакте с источником заболевания, при этом уклоняющиеся от лечения.

В Северной Осетии суд назначил административные аресты 13 участникам незаконного митинга, состоявшегося накануне во Владикавказе.