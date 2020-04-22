Суд арестовал 13 участников незаконного митинга во Владикавказе

Суд Северной Осетии назначил административные аресты 13 участникам незаконного митинга, состоявшегося накануне у здания Дома правительства в центре Владикавказа. Собравшиеся требовали отменить режим самоизоляции, введенный властями из-за COVID-19.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

«Всего во вторник были вынесены решения об административных арестах 14 участников несанкционированного митинга. В отношении одного разбирательство прекращено», — сказал в службе.

Дела рассматривались по статьям о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и организации массового скопления граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. Наказание подобных деяний предусматривает административный арест от трех до 15 суток.

На 75 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации был ранее оштрафован певец Вадим Чельдиев, призывавший жителей Владикавказа выйти на несанкционированный митинг. Он также утверждал, что коронавирус не опасен. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска, где ожидает привлечения к уголовной ответственности по делу о применении насилия к правоохранителям, призывах к несанкционированным митингам и распространении фейков.