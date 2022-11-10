10 ноября 2022, 19:54
Структуру правительства ДНР решили реформировать из-за бездействия чиновников
Врио главы ДНР Пушилин: в республике проведут анализ деятельности чиновников
В Донецкой Народной Республике проведут реформирование структуры правительства. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Он отметил, что неоднократно обращал внимание на ситуацию с чиновниками и бюрократией. Во время разбирательств некоторые начали оправдываться нехваткой полномочий.
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«Сейчас принято решение об изменении структуры правительства и наделении [полномочиями] лиц, ответственных за разные отраслевые направления, которые являются ключевыми для развития экономики ДНР», — сказал врио главы ДНР.
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Он пояснил, что в республике появится дополнительное число вице-премьеров с полнотой возможности принятия решений. В ДНР проанализируют деятельность чиновников. В отношении тех, кто не слышит желания граждан и «прикрывается различными бумажками», примут кадровые решения вплоть до «увольнения с волчьим билетом».
Ранее Пушилин заявил, что в республике нужно начать борьбу с «чиновничьим произволом». По его словам, чиновникам проще искать отговорки, чем решать проблемы.
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