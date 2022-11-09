Пушилин призвал искоренить «чиновничий произвол» в ДНР | 360°

Власть 09 ноября 2022, 00:58 Пушилин призвал искоренить «чиновничий произвол» в ДНР Врио главы ДНР Пушилин призвал искоренить «чиновничий произвол» в регионе РИА «Новости»

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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что регион должен начать борьбу с «чиновничьим произволом». С таким призывом он выступил в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, чиновникам проще найти массу отговорок, чем сделать что-то и решить проблему.

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«С тем ресурсом, который у нас есть, с учетом острой потребности и условий ведения боевых действий. С этим нужно справиться, иначе мы в этом чиновничьем беспределе, в этой бюрократической постоянной проволоке просто погрязнем», — сказал он в видеообращении.

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Врио главы региона привел в качестве примера предложение российских меценатов построить в ДНР предприятие по очистке воды. Он отметил, что при реализации инициативы всплыл целый ряд бюрократических проволочек. В связи с этим Пушилин призвал упростить подобные процессы в регионе.

Также он рассказал, что участвует в осмотре котельных, на работу которых жалуются местные жители. Пушилин назвал главной задачей исправление ситуации с отоплением. Решить все проблемы он пообещал в кратчайшие сроки.