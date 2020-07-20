Строительство Большой кольцевой линии метро может быть ускорено

Власти Москвы постараются ускорить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) и завершить его как можно раньше. Линия протяженностью 70 км соединит 31 станцию. С БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

Об этом РИА «Новости" сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«Сейчас будем смотреть, как ускорить работы. Сейчас работы развернуты на всех станциях. Шаг за шагом будем стараться ускорить работы, для того чтобы срок ввода БКЛ постараться сместить влево», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что возможность продления Калужско-Рижской линии московского метрополитена до подмосковных Мытищ и строительства станции «Челобитьево» будет рассмотрено не раньше 2023 года.

«Там есть проблемы, связанные с подбором земельных участков, проблема есть с точки зрения очистных сооружений… Поэтому пока эту тему держим, и сроки остаются те же — вернемся к проекту после 2023 года», — сказал Бочкарев.

Эксперты ранее уже сообщали, что прорабатывать перспективы строительства линий метро в Балашиху, Мытищи и другие города Подмосковья можно будет после полного запуска Московских центральных диаметров (МЦД).

После смягчения ограничительных мер к концу июня пассажиропоток на МЦД вырос на 57% относительно до коронавирусного периода.