    24 июня 2020, 20:52

    Пассажиропоток на МЦД восстановился на 57%

    Дарья Морозова

    Количество пассажиров на Московских центральных диаметрах значительно увеличилось после отмены самоизоляции. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

    В сообщении говорится, что «за две недели пассажиры совершили более 3,49 миллиона поездок».

    «Таким образом пассажиропоток восстановился на 57 процентов относительно периода до начала пандемии», — уточнили в пресс-службе.