Пассажиропоток на МЦД восстановился на 57%
Количество пассажиров на Московских центральных диаметрах значительно увеличилось после отмены самоизоляции. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В сообщении говорится, что «за две недели пассажиры совершили более 3,49 миллиона поездок».
«Таким образом пассажиропоток восстановился на 57 процентов относительно периода до начала пандемии», — уточнили в пресс-службе.