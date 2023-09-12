Власть 12 сентября 2023, 09:36 Страны Запада сами начали рушить систему торговых и финансовых связей — Путин Президент Путин: Запад сам рушит систему торговых и финансовых связей РИА «Новости»

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Запад собственными руками разрушает систему финансовых и торговых связей, которую сам изначально и создавал. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы с вами видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали», — сказал он.

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Российский лидер отметил важность того, что сейчас в мире расширяется пространство настоящего делового сотрудничества стран, которые не подвержены внешнему давлению. Они привержены своим национальным интересам. Путин добавил, что таких государств становится все больше.

Ранее на сессии ВЭФ президент отметил хорошую тенденцию, которая связана с вернувшимися в Россию людьми. Он назвал их «возвращенцами».