Власть 12 сентября 2023, 07:58 Путин счел хорошей тенденцию, связанную с возвращающимися в Россию людьми Президент Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами» в Россию Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин заявил, что считает хорошей тенденцию с «возвращенцами». Он отметил, что очень важно чувствовать сопричастность с Родиной. Об этом сообщил ТАСС.

«У нас были „лишенцы“ в свое время — с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу „возвращенцев“ я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», — сказал президент во время общения с модераторами сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Реклама

Глава государства добавил, что ему приятно слышать, что «движуха пошла и Россия сосредотачивается». По его словам, людям очень важно понимать, что происходит сейчас.

Также Путин заявил во время сессии о том, что цель экспертного сообщества и российских властей — сделать лучше жизнь в стране. Он высказал мнение и о том, что бренды из России будут хорошо развиваться.