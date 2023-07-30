Общество 30 июля 2023, 19:42 Службу помощи подросткам в суицидальном кризисе предложили создать в России Львова-Белова предложила создать в РФ службу помощи подросткам в суицидальном кризисе Freepik

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала Минздраву создать единую службу помощи подросткам, которые находятся в суицидальном кризисе. Инициативу омбудсмен описала в докладе о своей работе за прошлый год и опубликовала на своем сайте.

Помимо единой федеральной кризисной службы, Львова-Белова предложила создать в каждом регионе России детско-подростковую службу, а также кабинеты помощи.

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В отчете омбудсмен представила некоторые цифры на основе данных Росстата. В частности, отмечается, что количество детей, совершивших самоубийство снижается. Если в 2018 году зарегистрировали почти 400 случаев, то в 2020 — уже 311, это на 21% случаев меньше.

«Вместе с тем, по данным неофициальной статистики Следственного комитета Российской Федерации, отмечается негативная динамика суицидального поведения несовершеннолетних в части увеличения числа совершаемых ими суицидальных попыток», — добавила Львова-Белова.

Ранее сообщалось о 12-летнем школьнике из Новосибирской области, который покончил с собой после ссоры с матерью. Мама заставила ребенка убираться и отобрала смартфон, пообещав отдать телефон позже. Но мальчик сбежал из дома, а затем его нашли мертвым.