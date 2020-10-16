Стало известно об обеспокоенности Кремля из-за ситуации с COVID-19

В Кремле с обеспокоенностью смотрят на статистику заболевших коронавирусом. Однако ситуация находится под контролем. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что в связи с этим власти принимают «энергичные меры». Они должны подвигнуть россиян быть обезопасить себя. При этом он отметил, что долгое время граждане не соблюдали меры предосторожности.

«Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику», — добавил представитель Кремля.

За последние сутки в России зафиксировали 15 150 коронавируса. Об этом написало РИА «ФАН». Причем четверть заразившихся — бессимптомники. Больше всего инфицированных в Москве (+5049). На втором месте Санкт-Петербург(+647), на третьем — Подмосковье (+448). За все время эпидемии заболели 1 369 313 человек. Выздороветь удалось 1 056 582 пациентам. Жертвами вируса стали 23 723 россиянина.